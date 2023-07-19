ميخازني يوضح بخصوص نيله 200 مليون شهريا في المولودية

تحدث المدير الفني للفئات الشبانية لمولودية الجزائر، محمد ميخازني، عن الأخبار التي انتشرت حول تلقيه أجرة شهرية بقيمة 200 مليون سنتيم.

وعلى هامش نهائي كأس الرابطة لفئة الرديف، الذي فاز به العميد أمس الثلاثاء، أمام شباب بلوزداد، سئل ميخازني، عن تلك الأخبار، ورد مبتسما: “إن أرادوا فليأتوا لأتقاسم معهم”

قبل أن يستدرك: “هناك مغالطات كبير، وهذا ليس بالجديد بالنسبة لي.. أعمل في هذا الميدان منذ سنوات ولاسيما في الفئات الشبانية، وفي كل يوم يكون كلام”.

كما أوضح ميخازني، بأنه يرفض الرد على أصحاب هذه الإشاعات، مبرزا بأن تركيزه على عمله مع شبان المولودية، وختم: “لن أرد على أي إنسان وردي في الميدان فقط بالعمل ومستقبل المولودية في أمان”.