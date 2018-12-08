ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من النفايات!

تعمل طوكيو على صنع ميداليات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها عام 2020 من خلال إعادة تدوير نفاياتها الإلكترونية.

وتستعمل في ذلك الأجهزة الإلكترونية البالية كالهواتف المحمولة القديمة والبطاريات والأسلاك وغير ذلك.

وتعتبر النفايات الإلكترونية منجما مهملا يخفي ذهبا ومعادن أخرى نفيسة.

لهذا قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 استغلال هذا الكنز، فدعت المواطنين للتبرع بأجهزتهم المحمولة القديمة.

وبعد مضي أكثر من عام على إنطلاق المشروع، استطاع المنظمون الحصول على 16.5 كيلوغرام من الذهب.

أي ما يزيد عن نصف كمية الذهب المطلوبة لسبك الميداليات والتي تقدر بـ30.3 كيلوغرام.

بالإضافة إلى 1800 كيلوغرام من الفضة ، أي نحو 43,9 بالمئة من الفضة المطلوبة.

فضلا عن كامل كمية البرونز المطلوب والتي تبلغ 2700 كلغ.