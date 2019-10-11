ميراوي: إنجاز 3 مستشفيات بالجنوب قريبا

كشف وزير الصحة محمد ميراوي عن الإنطلاق قريبا في إنجاز 3 مستشفيات بكل من ولايات ورقلة والأغواط وبشار.

وأضاف الوزير، أن المستشفيات ستساهم في تغطية احتياجات المواطنين في هذه المناطق الجنوبية.

وقال ميراوي في اجتماع خصص لتشخيص وضعية قطاع الصحة بالجزائر العاصمة، أن أشغال إنجاز 3 مستشفيات ستنطلق قريبا.

وكشف الوزير أنه سيتم إطلاق مؤسستين متخصصتين في التكفل بالحروق والجراحة البلاستيكية وزراعة الجلد بكل من ولايتي وهران وسكيكدة تتسع كل واحدة منهما لـ 120 سرير، مؤكدا أن الدولة خصصت كل الإمكانيات المادية والموارد البشرية للتكفل الأحسن بهذه الفئة.