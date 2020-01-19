ميركل: إتفقنا على ضرورة تسوية الأزمة الليبية سياسيا

قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ان المشاركون في مؤتمر برلين يتفقون على ضرورة احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وخلال ندوة صحفية ختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا قالت ميركل ان المشاركون في مؤتمر برلين يتفقون على ضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر سبل سياسية فقط.

كما كشفت ميركل ان المشاركون في مؤتمر برلين يتفقون على خطة شاملة لتسوية الأزمة الليبية.

وطرفا الأزمة الليبية اتفقا على تشكيل آلية عسكرية تضم 5 ممثلين عن كلا الجانبين لمراقبة الهدنة.

وبعدها قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن الاجتماع حقق الأهداف التي حددناها بشأن قمة ليبيا في برلين.

وأردف هايكو ماس ان مؤتمر برلين سيشكل لجنة متابعة للصراع الليبي لتحديد الخطوات الأخرى اللازمة للتوصل لوقف لإطلاق النار.