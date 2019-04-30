ميركل تقوم بجولة إفريقية تشمل بوركينا فاسو ومالي والنيجر

تجري المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، جولة في غرب إفريقيا تشمل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إبتداء من يوم غد الأربعاء.

وحسب بيان للحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، فمن المقرر أن تعقد ميركل خلال جولتها، مباحثات فردية مع رؤساء البلدان الثلاث.

كما ستحضر ميركل اجتماعا مع قادة مجموعة دول الساحل الخمسة، “بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتشاد، غدا الاربعاء، في العاصة البوركينابية واغادوغو.

وستتفقد ميركل القوات الألمانية في مدينة “غاو” بمالي، حيث يشارك الجيش الألماني بنحو ألف جندي في مهمتين دوليتين.

و من المقرر أن تلتقي ميركل، بعدد من ممثلي المجتمع المدني، وتحضر لقاءات مع الطلاب.

وستتوجه المستشارة الألمانية يوم الجمعة إلى النيجر، أين ستقوم بزيارة إلى موقع بناء ملجأ للنساء.