ميركل وبوتين وجها لوجه هذا السبت

ستلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين يوم السبت المقبل.

وفقا لما ذكره المتحدث بإسم الحكومة الفيدرالية الألمانية “ستيفن سيبرت”، فإن ميركل وبوتين سيلتقيان وجها لوجه هذا السبت.

و نقلت مصادر إعلامية عن المتحدث، قوله أن اللقاء سيركز على قضايا السياسية الخارجية الحالية.

من بينها قضايا متعلقة بأوكرانيا وسوريا وخط الغاز”نورد ستريم 2″، الذي إنتقدته الولايات المتحدة الامريكية.

و سيكون هذا ثاني إجتماع بين ميركل وبوتين، بعد الإجتماع الذي عقد بينهما في شهر ماي الماضي في سوتشي الروسية.