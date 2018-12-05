مير عين الكرمة يعتدي على كفيف لدفاعه عن أرضه بوهران

تعرض يوم الاحد الماضي كفيف صاحب أرض فلاحية بمزرعة حمدان قويدر بعين تاسة بلدية عين الكرمة دائرة بوتليليس للاعتداء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.

وخلال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بعد اعتراضه على استغلال مساحة من أرضه لإنجاز مشروع سكنات ريفية.

الضحية المدعو بحوص بوراس القاطن وعائلته بالمزرعة منذ 1961 .

استفاد من عقد امتياز على قطعة الارض الفلاحية بمزرعة حمدون قويدر مجموعة رقم 8 و14 بناء على قرار ولائي رقم 1577 مؤرخ في26 /1991/11.

عمل على الاعتناء بها بخدمتها رفقة عائلته قبل تقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الكرمة.

حسب تصريحه لمحاولة الاستيلاء على جزء منها لبناء عليها سكنات ريفية.

الأمر الذي اعترض عليه كون الارض فلاحية ومن يريدون الاستفادة منها لتجسيد المشروع عليها هم فلاحون تخلوا عن اراضيهم ببيعها.

الفلاح الكفيف الذي تعرض الضرب والاهانة من قبل رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الكرمة تقدم بشكوى لدى فرقة الدرك الوطني.

مقيدة بشهادة عجز طبية من مصلحة الطب الشرعي لمستشفى مجبر تاني بعين الترك تم بموجبها فتح تحقيق في حيثياتها.

نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الكرمة بولنوار هواري نفى جملة وتفصيلا اعتداء المير على الفلاح الكفيف كونه ايضا من اعيان المنطقة.

مؤكدا أن المير رفقة لجنة خاصة تنقل إلى مزرعة حمدان قويدر لمعاينة بعض الاراضي.

من باب اختيار الأرضية لإنجاز مشروع سكنات ريفية ولم يتم بعد تحديد ذلك.