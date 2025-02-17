ميزة جديدة لتطبيق الواتساب..تعرف عليها

يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي iOS تتيح إضافة روابط حساباتهم على إنستجرام إلى ملفاتهم الشخصية في التطبيق.

الميزة، التي تم رصدها في الإصدار التجريبي 25.2.10.72 عبر TestFlight، ستتيح للمستخدمين إدخال روابط حساباتهم بسهولة من خلال خيار جديد في قسم “الروابط”.

الميزة اختيارية ولا تتطلب حاليًا التحقق من الحسابات، مما يثير بعض المخاوف بشأن انتحال الشخصيات. من المتوقع أن تضيف واتساب خطوة تحقق قبل الإطلاق الرسمي. حاليًا، تقتصر الميزة على إنستجرام، مع احتمال توسعها لتشمل منصات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وThreads في المستقبل.