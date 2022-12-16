ميسور الحال يبحث عن زوجة ذات أخلاق

الرقم السري :

136682

من تكون زوجة متميزة لهذا الشهم الأصيل

على بركة الله بدأ عرض طلبات الزواج لعدد اليوم، لتكون الانطلاقة من غرب البلاد، بالتحديد من مدينة الأسود. ولاية وهران، نعرفكم على شاب شهم في غاية الاحترام، شاب محترم يبلغ من العمر 38 عام، يمارس مهنة التجار. ميسور الحال، ويملك مسكن خاص، مطلق أب لبنت في رعايته لا يريد التفريط فيها. يبحث عن زوجة ذات أخلاق تقبل أن تمضي معه في سبيل المحبة والحلال.

يناشد امرأة صالحة من أجل الاقتران على سنة الله ورسوله، امرأة تحبه وتحن على ابنته الوحيدة. كما تفيض رقة وحنانا وأكثر من ذلك تقدر الحياة الزوجية، لا يشترط فيها شيء سوى أن تكون ماكثة بالبيت. سنها لا يتعدى 35 سنة، من إحدى ولايات الغرب، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

136683

جاد في طلبه فهل عروس تضع يدها على يده

نبقى في غرب البلاد، لنطل عليكم من ولاية مستغانم ونعرفكم على شاب اتصل بنا يناشد الحلال. هو أعزب لم يسبق له الزواج، كما يبلغ من العمر 43 سنة. تاجر مواد غذائية ولديه مسكن خاص يضمنه لمن ستقبل به زوجا حليلا.

يناشد صاح إعلاننا الثاني في هذا الركن بنت الحلال قصد الارتباط على سنة الله ونبيه الكريم، شابة صالحة تعاشره بالحسنى، يعد أن يكون لها خير رفيق في الحياة الدنيا، يريدها من غرب البلاد، سنها لا يتعدى 40 سنة، تكون عازبة ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136684

بحاجة للهدوء والسكينة فمن تكون له نعم الرفيقة

أخيرا وليس آخر، نقدم لكم عرضا لرجل اتصل بنا يرغب في الاقتران. يتمنى أن يواصل المشوار على سنه الله ونبيه خير الأنام، هو ابن ولاية تسمسيلت، يبلغ من العمر 33 سنة. موظف مستقر ولديه سكن، مطلق وليس لديه أولاد، مسؤول ومحترم، ويقدر المرأة جدا.

يتمنى أن يرمم حياته من جديد، إلى جانب امرأة محترمة تخرجه من هالة الأسى إلى السعادة. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 31 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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