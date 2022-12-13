ميسي:”لدينا رغبة خرافية للتتويج بكأس العالم”

عبر النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن سعادته بتجاوز كرواتيا وبلوغ نهائي منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال ميسي الذي اختير رجل مواجهة الدور نصف النهائي التي انتهت بفوز منتخب بلاده بثلاثية دون رد.

“نمتلك مجموعة مجنونة من اللاعبين لديهم رغبة خرافية للفوز بكأس العالم”.

كما أضاف:”كنا واثقين من العودة رغم الخسارة أمام السعودية، وعندما نشاهد مئات الآلاف من الجماهير تنتظرنا يزيدنا ذلك رغبة لجعلهم فخورين”.