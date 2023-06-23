ميسي: “التأقلم مع البياسجي كان صعبا”

أكد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بأنه وجد صعوبات كبيرة في التأقلم مع نادي باريس سان جيرمان، الذي قرر مغادرته الصيف الجاري، بعد موسمين قضاهما هناك.

وقال ميسي، إنه اختار البياسجي، لأنه أحب النادي، وكان لديه أصدقاء كثيرون هناك، إلى جانب زملاء سبق له وأن قابلهم.

قبل أن يضيف: “ضننت أن التكيّف سيكون أسهل من أي مكان آخر يمكن أن أذهب إليه، لكنه كان صعبا، أكثر بكثير مما توقعت”.

وواصل ميسي في تصريحات خص بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية: “وصلت النادي متأخرا ولم أشارك في فترة التحضيرات، كما أن التأقلم مع طريقة لعب ومدينة جديدة كان صعبا”.

وعرج الأرجنتيني، للحديث عن علاقته مع أنصار النادي الباريسي. قائلا: “في البداية كان الاستقبال مشجعا، ثم بدأ الناس يعاملونني بشكل مختلف.. جزء من جماهير باريس، الغالبية عاملتني كما كنا في البداية، لكن كان هناك انكسار مع جزء كبير من الجماهير”.

وختم: “لم تكن تلك نيتي، لكن حدث ذلك كما حدث سابقا مع مبابي ونيمار. لكنني أبقى مع الأشخاص الذين يحترمونني مثلما كنت دائما.. احترمت الجميع منذ وصولي، لا شيء أكثر”.