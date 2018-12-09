“ميسي” يرد على فوز “مودريتش” بالكرة الذهبية !

نثر “ليونيل ميسي” نجم “برشلونة” سحره مرة أخرى في مباريات الدوري الإسباني عندما قاد فريقه للفوز في داربي “كتالونيا” ضد “إسبانيول” برباعية نظيفة.

وكان ميسي قد سجل هدفين رائعين عن طريقة مخالفتين في مرمى الحارس “دييغو لوبيز”، ليؤكد مرة أخرى أنه الأفضل في تسديد الضربات الحرة المباشرة.

من جهة أخرى، رد “ليو” على فوز “مودريتش” بالكرة الذهبية وهل كان حافز بالنسبة له عدم فوزه بـ “البالون دور” قبل مباراة أمس السبت فقال: “لا”.

في حين سانده كل لاعبو برشلونة ومدرب الفريق الذين اعتبروه الأفضل في التاريخ وليس في العالم، فقد قال “ألبا” في تصريحات للصحافة الإسبانية أن “الكرة الذهبية” مجرد “كذبة”.

في حين أكد “فالفيردي” مدرب الفريق أن نتيجة التصويت في الكرة الذهبية “سخيفة” ومدح كثيرا “ليونيل ميسي”.