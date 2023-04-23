ميسي يصل إلى برشلونة محملا بـ 15 حقيبة!

وصل أمس السبت، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى مدينة برشلونة، وفقا لما تناقلته العديد من التقارير الصحفية الاسبانية، صبيحة اليوم الأحد.

وقال الصحفي الموثوق في أخبار نادي برشلونة جيرارد روميرو، إن النجم ميسي، وصل إلى مدينة برشلونة رفقة عائلته.

كما أوضح ذات الصحفي، في فيديو عبر حسابه الشخصي على “تويتر” بأن النجم الأرجنتيني كان بحوزته 15 حقيبة سفر، في واقعة تحدث لأول مرة.

وأضاف روميرو أن ميسي اعتاد على التواجد في مدينة برشلونة. ولكن هذه المرة مختلفة تماما، كونه خرج من باب مختلف من المطار حتى لا يراه أحد.

كما أكد المصدر ذاته. أن ميسي بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى النادي الكاتالوني.

وينتهي عقد “ليو” مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ولن يتمكن برشلونة من استعادة نجمه السابق، قبل حل مشكلة الرواتب مع رابطة الدوري الإسباني، خاصة وأن النادي مطالب بخفض فاتورة الأجور لنحو 200 مليون أورو.