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الرياضة

ميسي يفشل في حصد جائزة أفضل لاعب جديد في “MLS”

بقلم محمد لمين صحراوي
ميسي يفشل في حصد جائزة أفضل لاعب جديد في “MLS”
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فشل الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، في الفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي، بعد أيام فقط، من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، لسنة 2023.

وخسر ميسي، الجائزة لصالح لاعب مغمور، ويتعلق الأمر باليوناني، جيورغوس جياكوماكيس، مهاجم نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي القادم من نادي سلتيك غلاسكو الاسكتلندي.

وأعلن أمس الخميس، الحساب الرسمي لمنافسة “MLS” عبر منصة “إكس” عن تتويج صاحب الـ 28 عاما. بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي، بعد تسجيله 17 هدفا.

بينما حلّ ميسي، الذي توّج الاثنين الفارط بالكرة الذهبية الثامنة في مشواره الكروي. في المركز الثاني بالرغم من مساهمته في إحراز فريقه انتر ميامي، لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية أوت الماضي.

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