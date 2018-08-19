“ميسي” ينثر سحره في “الليغا” و”رونالدو” يبحث عن نفسه في “الكالتشيو”

عادت عجلة الدوريات الأوروبية للدوران من جديد، وبدأت المنافسة بين “ميسي” و “رونالدو” لكن هذه المرة ليس في إسبانيا فقط بل حتى في إيطاليا.

“ميسي” بصم على أفضل بداية له ولـ “برشلونة” عندما قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة، سجل منها هدفين وبطريقتين رائعتين.

ليواصل “البرغوث” نثر سحره في “الليغا” ولن يجد منافسة كبيرة في ظل عدم وجود “رونالدو” الذي شارك كأساسي لأول مرة مع “جوفنتوس” يوم أمس السبت.

كريستيانو ظهر على غير عادته، وأضاع العديد من الفرص فرغم محاولته إلا أنه فشل في زيارة الشباك في مباراة فاز فيها “اليوفي” بشق الأنفس ضد “كييفو فيرونا”.