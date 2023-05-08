ميسي يُتوج بجائزة لوريوس العالمية للمرة الثانية

تُوج النجم الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ليونيل ميسي. بجائزة لوريوس العالمية. لأفضل رياضي في العالم لسنة 2023.

وتُوج ليو ميسي بالجائزة المرموقة، بعد منافسة شرسة مع كل من زميله بالبياسجي كيليان مبابي، ولاعب التنس رافاييل نادال.

بالإضافة لكل من سائق الفورميلا وان الهولندي ماكس فيرستابين، ولاعب قفز الزانة الأمريكي سويدي موندو دوبلانتيس، ولاعب كرة السلة الأمريكي ستيفن كاري.

وأصبح اللاعب ليونيل ميسي، أول لاعب كرة قدم في التاريخ يفوز بهذه الجائزة مرتين، بعد أن سبق وأن فاز بنسخة 2019.