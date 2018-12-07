ميسي يُحول حياة الطفل الأفغاني “مرتضى” إلى جحيم !!

تحولت حياة الطفل الأفغاني “مرتضى” إلى جحيم منذ مُقابلته للنجم الأرجنتيني لفريق برشلونة الإسباني “ليونيل ميسي” منذ عامين تقريبا.

أين أهدى له الأخير قميصه الشخصي بقطر قبل بداية لقاء البارصا بعد أن إنتشرت صور للطفل الأفغاني وهو يرتدي كيس بلاستيكي على شكل قميص يحمل الرقم 10 وإسم ميسي.

وبسبب ذلك هاجمت مجموعة “طالبان” منزل الطفل “مرتضى” جنوب أفغانستان ودمرته كما أجبرت ثلث سكان البلدة التي يسكن فيها على الهجرة صوب مناطق أكثر أمنا.

وصرح الطفل صاحب ال7 سنوات لوكالة الأنباء الإسبانية:”أفتقد منزلي، هنا لا توجد كرة قدم ولا يمكنني الخروج للعب.. أريد أن يفي ميسي بوعده ويُحسن وضعي”.

وعبر “مرتضى” عن حزنه من تضييعه للقميصين اللذين تسلمهما من ميسي:”تركنا القميصين في المنزل، لم نتمكن من أخذهما ورحلنا في الليل، طلبت مني أمي ترك القمصان والكرة”.

ويعود سبب هجوم مجموعة “طالبان” على منزل الطفل لرغبتها في إختطافه ظنا منها أن ميسي أهدى عائلة “مرتضى” مبلغا كبيرا من المال.