ميغان ميركل: أردت الانتحار ولهذا السبب العائلة المالكة رفضت ابني

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ميغان ميركل: أردت الانتحار ولهذا السبب العائلة المالكة رفضت ابني
بقلم نسرين محفوف

في أول مقابلة رئيسية لهما معا منذ الانتقال إلى كاليفورنيا، انتقد الأمير هاري وزوجته ميغان أعضاء العائلة المالكة  البريطانية.

تحدثت أوبرا وميغان عن قرار العائلة المالكة عدم جعل آرتشي أميرا.

وقالت ميغان إن هناك أيضا محادثات داخل الأسرة – نقلها إليها هاري – “حول مدى سواد بشرته عند ولادته”.

وقالت “أصبحت وحيدة بعد أن تم وضع قيود على الأشياء التي يمكنها القيام بها ولم أخرج منذ شهور”.

قال الأمير أيضا إن عائلته عزلته ماليا، ولهذا السبب أبرم الزوجان صفقات مع نتفلكس وسبوتيفاي ليتمكنا من تحمل تكاليف أمنهما.


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