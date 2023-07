ميلان يتمسك ببن ناصر ويرفض إغراءات الأندية السعودية

أغلقت إدارة نادي أسي ميلان الإيطالي، أبواب الرحيل في وجه لاعبها الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بالرغم من الاهتمامات القادمة من الأندية السعودية.

وكشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، بأنه وبالرغم من اهتمامات الأندية السعودية، إلا أن ميلان يرفض بيع بن ناصر، سواء حاليا أو حتى في الميركاتو الشتوي المقبل.

كما أوضح ذات الصحفي في تغريدة له اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” بأن بن ناصر، يملك شرط جزائي بقيمة 50 مليون أورو، إلا أنه لن يكون ساري المفعول سوى جويلية 2024.

وهو ما يؤكد بأن لاعب الخضر، سيستمر لموسم إضافي على أقل تقدير مع النادي اللومباردي، الذي قد يغادره الصيف القادم، في حال قرر أحد الأندية الراغبة في ضمه كسر شرطه الجزائي.

Despite Saudi’s clubs interests #ACMilan don’t want to sell Ismael #Bennacer now or in the winter #transfers window. He has a release clause of €50M, but it is valid only from July 2024

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2023