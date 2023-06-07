ميلان يحدّد سعر بيع عدلي

حددت إدارة نادي أسي ميلان الإيطالي، سعر بيع لاعبها الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، الذي تصر على التخلص منه بسبب عدم اقتناعها بمستوياته.

واكتفى عدلي في الموسم المنقضي بجمع 140 دقيقة في 6 مشاركات مع ميلان، بجميع المنافسات، ما جعل إدارة الفريق تتخذ قرارا نهائيا بعرضه للبيع.

وفي هذا الصدد، قال كشف موقع “ويب جيروندان” الفرنسي. نقلا عن موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، بأن اللاعب السابق لبوردو الفرنسي، سيغادر ميلان بنسبة كبيرة الصيف الجاري.

وأوضح المصدر ذاته، بأن إدارة “الروسونيري” حدد سعر بيع لاعبها بـ 7 ملايين أورو.

مبرزا بأن ساليرنيتانا الإيطالي، قد يكون الوجهة القادمة لعدلي، المرشح بقوة لتدعيم صفوف المنتخب الوطني، في الأشهر القادمة.