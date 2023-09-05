ميلان يسقط بن ناصر من قائمته الأوروبية

استبعد مدرب نادي أسي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، لاعبه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا.

وكان لاعب الخضر، قد تعرض شهر ماي الفارط، لإصابة خطيرة على مستوى الرباط الصليبي للركبة، وهو ما جعله يغيب عن قائمة ميلان في “الشامبينز ليغ”.

وسيغيب بن ناصر رسميا عن دور المجموعات، التي وضعت فريقه في مواجهة كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل الانجليزي.

بينما يملك لاعب الخضر، حظوظا في العودة إلى قائمة ميلان الأوروبية، بداية الدور الـ 16، في حال نجاح الروسونيري في اجتياز عقبة دور المجموعات، أو انهاءه المنافسة ثالثا، وبالتالي التحول إلى الدوري الأوروبي.

للإشارة فإن قائمة ميلان الأوروبية، شهدت تواجد اسم الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، الذي تقرر الاحتفاظ به بعد إصابة بن ناصر، وهو الذي كان ضمن قائمة المعروضين للبيع.