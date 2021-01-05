ميلة: برنامج خاص للكشف السريع عن كورونا بمناطق الظل

خلصت نتائج اجتماع اللجنة الأمنية الموسعة بولاية ميلة، برئاسة والي الولاية بالتأكيد على مباشرة تسطير برنامج العمليات للكشف السريع عن كورونا.

وذلك من طرف مديرية الصحة والسكان لفائدة مناطق الظل بدءا من 10 جانفي الحالي .

وبحسب بيان صادر عن مصالح الولاية في هذا الصدد، فقد تم التأكيد على مواصلة منع التجمعات وإقامة الافراح.

مع اتخاذ الإجراءات الردعية في حالة الضرورة مع مواصلة عمليات التعقيم.

وذل بإشراك كل القطاعات ليشمل جميع الفضاءات والمؤسسات عبر تراب الولاية ناهيك عن تكثيف عمليات التحسيس .

ومع اقرار المجتمعون وفقا للعروض المقدمة على استتباب الوضعية واستقرارها منذ شهر ديسمبر.

لكن الوالي وخلال كلمته أكد على عدم التراخي ومواصلة التقيد بالبروتوكول الصحي وتكثيف الرقابة و المتابعة.