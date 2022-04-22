ميلة..مداهمة فندق وتوقيف اكثر من 20 شخصا في سهرة ” ماجنة “

قامت مصالح أمن ولاية ميلة، بمداهمة ليلية بإذن من نيابة الجمهورية محل دائرة الاختصاص القضائي لفندق ببلدية شلغوم العيد في إطار العمل الاعتيادي للشرطة.

وقالت مصادر مطلعة بأنه تم الوقوف على إقامة حفلة ” ماجنة ” بالفندق يقوم بالأداء فيها أحد المطربين.

واستنادا للمصادر، فقد تم توقيف اكثر من 20 شخصا بين فتيات ورجال في السهرة مع تسجيل حجز ممنوعات و مبالغ مالية جراء ” التبراح “.

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بمجلس قضاء ميلة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بإيداع أربعة أشخاص الحبس. ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام.

ويتابع المشتبه فيهم المتهمون بجناية حيازة وعرض وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية. وتكوين جمعية أشرار و جناية إحتجاز أشخاص والتعذيب الجسدي والتهديد بالقتل. بالإضافة كذلك إلى تكوين عصابة أحياء لخلق جو من انعدام الأمن و الاعتداء الجسدي على الغير باستعمال الكلاب المدربة.

وكانت فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة قد أطاحت بعصابة محكمة والتي تضم 8 أفراد تنشط انطلاقا من مدينة شلغوم العيد. واسترجعت أسلحة بيضاء ومخدرات ومهلوسات وسيارتين تستعملان في النقل والبيع للمخدرات إضافة إلى فيديوهات تبين طريقة التعذيب والضرب والاعتداء الذي كان يتعرض له الأشخاص. إضافة إلى فيديو طفل يقوم باحتساء الخمر.

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