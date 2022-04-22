ميلة..مداهمة فندق وتوقيف اكثر من 20 شخصا في سهرة ” ماجنة “
قامت مصالح أمن ولاية ميلة، بمداهمة ليلية بإذن من نيابة الجمهورية محل دائرة الاختصاص القضائي لفندق ببلدية شلغوم العيد في إطار العمل الاعتيادي للشرطة.
وقالت مصادر مطلعة بأنه تم الوقوف على إقامة حفلة ” ماجنة ” بالفندق يقوم بالأداء فيها أحد المطربين.
واستنادا للمصادر، فقد تم توقيف اكثر من 20 شخصا بين فتيات ورجال في السهرة مع تسجيل حجز ممنوعات و مبالغ مالية جراء ” التبراح “.
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أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بمجلس قضاء ميلة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بإيداع أربعة أشخاص الحبس. ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام.
ويتابع المشتبه فيهم المتهمون بجناية حيازة وعرض وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية. وتكوين جمعية أشرار و جناية إحتجاز أشخاص والتعذيب الجسدي والتهديد بالقتل. بالإضافة كذلك إلى تكوين عصابة أحياء لخلق جو من انعدام الأمن و الاعتداء الجسدي على الغير باستعمال الكلاب المدربة.
وكانت فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة قد أطاحت بعصابة محكمة والتي تضم 8 أفراد تنشط انطلاقا من مدينة شلغوم العيد. واسترجعت أسلحة بيضاء ومخدرات ومهلوسات وسيارتين تستعملان في النقل والبيع للمخدرات إضافة إلى فيديوهات تبين طريقة التعذيب والضرب والاعتداء الذي كان يتعرض له الأشخاص. إضافة إلى فيديو طفل يقوم باحتساء الخمر.
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في عملية أمنية تعدّ الأولى من نوعها منذ بداية العام الحالي، تمت الإطاحة بواحدة من أخطر العصابات الإجرامية التي تنشط في إطار عصابات الأحياء، تضم 8 أفراد تتراوح أعمارهم بين 28 و 41 عاما، ويتعلق الأمر بكل من “ز.ن”، “ب.ح.د”، “س.م”، “س.م”، “ب.ح”، “ب.م” و”ن.خ”.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية شاركت فيها فرقة البحث والتحري وفرقة حماية الأحداث وفرقة مكافحة المخدرات وفرقة مكافحة الإجرام وفرقة الرقابة الإقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة.
كما تمت العملية بنجاح وأثمرت بنتائج إيجابية من خلال الإقرارات الواضحة لأفراد العصابة بشأن التهم المتابعين بها، والوقائع التي تمت معاينتها عبر مختلف “الفيديوهات” التي تم العثور عليها في الهواتف النقالة للمشتبه فيهم الثمانية أو المشتبه فيه الرئيسي “ز.ن”. وأجهزة الكومبيوتر المحمول التي عثر فيها أيضا على “فيديوهات” جرى تنزيلها من الهواتف. وتم تحميلها بعدما صورت على مستوى إحدى المزارع الخاصة للمشتبه فيه الرئيسي.
وقالت مراجع “النهار” إن المجموعة التي تم توقيفها باستغلال معلومات استعلاماتية مؤكدة، أثمرت على استرجاع كمية من المخدرات قاربت النصف كلغ من “الكيف المعالج” والأقراص المهلوسة بمجموع 30 وحدة من مخدر “إكستازي” و 107 وحدة من المؤثرات العقلية، إضافة إلى سكاكين وشاقور من الحجم الكبير ومجسم بندقية يستعمل في الترويع وحزام حامل للخراطيش، ومركبتين قال في هذا الشأن متحدث عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، محافظ شرطة، إنهما كانتا تستعملان في تحرك الشبكة، إضافة إلى نقل المخدرات.
وقد توصلت التحقيقات إلى تحديد وقائع قدرتها بأنها خطيرة التحقيقات، على غرار “فيديوهات” تثبت الاعتداء والترهيب والتعذيب لعدة أشخاص. مع تسجيل “فيديو” لطفل قاصر وهو يتعاطى الخمر. جرى فيه التحقيق أيضا.
كما كشفت تأكيدات وبلاغات الضحايا الذين لم يتمكنوا سابقا من الإدلاء ببلاغات عما تعرضوا إليه، عن استعمال الكلاب المدربة في التخويف والترويع خلال عملية التعذيب.