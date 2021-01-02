ميلة: وضع ملاك 7 مطاحن تحت الرقابة القضائية وسحب جوازات سفرهم

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، بوضع ملاك 7 مطاحن تحت الرقابة القضائية وسحب جوازات سفرهم.

وذلك بخصوص ملف تجاوزات المطاحن، الذي أشرفت عليه فرقة الابحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد وامتد على مدار عامين.

حيث تم وضع أصحاب 7 مطاحن تحت الرقابة القضائية وسحب جوازات سفرهم.

ويتعلق الأمر بكل من مطحنة سنابل السلام، التاج،العالية، وصال،تاج، بالإضافة إلى مطحنة (ع ب) ومطحنة الأخوة( ز ) .

كما وضع المدير السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة (ب ح)، المدير الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بقسنطينة تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره.

فيما تم وضع مدير مخزن الحبوب والبقول الجافة ببلدية تاجنانت تحت الرقابة القضائية، دون سحب جواز سفره.

في حين أخلي سبيل ثلاثة تجار أصحاب سجلات تجارية .