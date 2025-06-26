ميناء الجزائر: إطلاق منصتين رقميتين لتسديد الخدمات وطلب الفاتورة

أعلنت مؤسسة ميناء الجزائر، أنه قد تم إطلاق منصتين رقميتين لتسديد الخدمات وطلب الفاتورة.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وتنفيذا لتعليمات وزير النقل، فإن مؤسسة ميناء الجزائر قد قامت بإطلاق منصتين رقميتين جديدتين، وهما منصة الدفع الإلكتروني التي تسمح بتسديد الخدمات عن بعد بكل سهولة و أمان. بالإضافة كذلك إلى منصة طلب الفاتورة الشكلية (Proforma) لتمكينكم من الحصول الفورى والإلكتروني على هذه الوثيقة.

وأضافت مؤسسة ميناء الجزائر، أن الخدمات متوفرة الآن عبر الموقع الرسمي:

https://www.portalger.dz.

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