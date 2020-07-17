ميناء مستغانم: تصدير أزيد من 30 ألف طن من حديد البناء إلى أمريكا وكندا والمملكة المتحدة

سجل ميناء مستغانم خلال السداسي الأول من هذه السنة تصدير أزيد من 30 ألف طن من حديد البناء إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.

وأفادت الإذاعة الوطنية نقلا عن المديرية التجارية لميناء مستغانم، أن عمليات التصدير تندرج في إطار الإتفاقية التي أبرمت بين مؤسسة ميناء مستغانم ومجمع الحديد والصلب “توسيالي” شهر نوفمبر الماضي وبرمج استيراد 550 ألف طن من السبائك الحديدية وتصدير 100 ألف طن من حديد البناء من وإلى عدة وجهات.

وأضاف المصدر، أنه تم استيراد 152.797 طن من السبائك الحديدية (سبائك الفولاذ) من إيطاليا والنرويج وروسيا وأوكرانيا على متن 12 باخرة و17.460 طن من الأسلاك الحديدية (لفائف الحديد) من تركيا عبر باخرتين لحساب نفس المتعامل الاقتصادي.

وتحول ميناء مستغانم بداية من العام الماضي إلى منفذ حيوي لتصدير حديد البناء (85.400 طن) والأنابيب الحديدية (2.327 طن) لاسيما نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلجيكا واستيراد مختلف المواد الحديدية التي تجاوزت 1 مليون طن خلال السنتين الماضيتين (2018 و2019)، حسب المصدر نفسه.

وبلغ حجم الصادرات عبر ميناء مستغانم خلال السداسي الأول من هذه السنة 44.830 طن أغلبها من المواد الحديدية والهيليوم (3.159 طن) والخضر والفواكه والمواد الغذائية (655 طن) وسلع وبضائع أخرى بتراجع قدره 40 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.