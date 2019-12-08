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ميهوبي: أنا مستعد لمحاربة البيروقراطية في شتى المجالات

الوطني
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ميهوبي: أنا مستعد لمحاربة البيروقراطية في شتى المجالات
بقلم فيصل.ز/محمد.ك

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي، أن يوم 12ديسمبر هو يوم لاختيار رئيس شرعي لقيادة البلاد.

وأضاف ميهوبي خلال تجمع شعبي اليوم الأحد بباتنة،أنه مستعد لمحاربة كل أشكال البيروقراطية التي سببت التأخر الفاضح للبلاد.

وأشار المتحدث على ضرورة العمل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي، بفتح الاستثمارات للشباب القادر على تأسيس وتسيير المؤسسات.

وأضاف مرشح “الأرندي”، أنّ الدور الأساسي اليوم هو ربط الأجيال بتاريخها.

و شدد، في الأخير على ضرورة المشاركة في الإنتخابات من أجل انتصار الجزائر، منوها بدور المرأة في هذا الإستحقاق، قائلا: “النساء ستُشكلن القوة الضاربة يوم 12 ديسمبر”.


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