ميهوبي: الترشح للرئاسيات ليس حكرا على السياسيين فقط

قال المترشح للرئاسيات، عز الدين ميهوبي أنه لا يعتقد أن الترشح للرئاسيات حكر عن السياسيين فقط.

وخلال حصة “90 دقيقة بوليتيك” على قناة النهار، المترشح عن حزب “الارندي” أنه كمثقف يعتبر السياسة للجميع دونه تميز.

وأعطى أمثلة عن الدول في العالم التي حكمها شعراء وفنانون، وممثلون.

وقال ميهوبي انه يعتبر حزب الارندي حزب لم يصعد من قراغ بل هو مرسخ في الاوساط الشعبية.

وأردف أن الأرندي بعد الحراك الشعبي كان عرضة لمحاكمات من الشعب والإعلام.

وقال أنه لا يعتقد أن أي مناضل في قرية نائية يحاسب بسبب تصرفات مسؤولي الحزب السابقيين.

وأعلن أن الحزب شرع منذ شهرين أو 3 أشهر في تغير سياسة الحزب.