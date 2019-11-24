ميهوبي: الجزائر لديها سيادتها واستقلالها.. ومشاكلنا نحلها بيننا وليس في البرلمان الأوروبي

رد المرشح للإنتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي على النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى التدخل تنظيم جلسة خاصة بالحراك والاوضاع في الجزائر

وقال ميهوبي خلال كلته في تجمع شعبي له بمدينة بسكرة أن الجزائر دولة ذات سيادة وشؤونها الداخلية يعالجها الشعب الجزائري وحده

واكد ميهوبي أن زمن الوصاية قد انتهى و الجزائر دولة مستقلة ولها سيادتها.

وأضاف ذات المتحدث الجزائر تحترم سيادة الأاخرين و تعرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان مؤكدا بيان الأوضاع في الجزائر تخص الجزائريين لوحدهم

وأكد ميهوبي بأن الجزائر لديها الإمكانيات المادية و المعنوية وهناك مشكل ثقة و الذي يمكن معالجته للنهوض بالجزائ.