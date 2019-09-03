ميهوبي: الحوار مسألة حتمية لا إختيارية

الوطني
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ميهوبي: الحوار مسألة حتمية لا إختيارية
بقلم فوزية مسعدي

كشف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، أن الحوار لم يعد مسألة إختيارية بل حتمية لابد منها.

الأمين العام بالنيابة للارندي في لقاء مع المجموعة البرلمانية للحزب أوضح أن الحوار من شأنه معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نصف سنة.

وأوضح ميهوبي، أن المطالب الشعبية ومنذ بداية السنة كانت جد واضحة ولم تكن مشفرة بالطريقة التي لايمكن فهمها جميعا.

وأكد ميهوبي أن قيادة الجيش الوطني هي أول من أدرك أهمية الإستجابة لمطالب الشعب.

موضحا في السياق ذاته أنها شرعت مباشرة في تلبية المطالب مهما كانت، الأمر الذي تجسد في خطابات قائد الأركان.


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