ميهوبي: المخزون الحالي للمياه يكفي إلى غاية الخريف المقبل

الوطني
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ميهوبي: المخزون الحالي للمياه يكفي إلى غاية الخريف المقبل
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الموارد المائية، مصطفى ميهوبي، أن مخزون المياه الوطني يكفي إلى غاية الخريف المقبل.

وأضاف الوزير على هامش زيارته لسد بني سليمان بولاية المدية، أمس الخميس، أنه يجب الإقتصاد في المياه والتسيير الجيد للمخزونات بغية تجنب التذبذبات.

وأوضح الوزير، أنه يمكن اللجوء إلى البدائل للتموين سواء ماتعلق بالمياه الجوفية او المسطحات المائية التي من شأنها التخفيض من آثار شح الأمطار.

وأشار في ذات السياق، أن “هنالك ثلاث بدائل يجب علينا تبنيها كلما سنحت الفرصة لذلك للقضاء على مشكل نقص المياه”.

وأكد الوزير، أنه في حال إنخفاض مستوى السدود، “يمكن اللجوء الى التقشف في استعمال المياه إلى غاية دخول مشاريع أخرى حيز الخدمة”.


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