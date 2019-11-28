ميهوبي: المشاركة في الإنتخابات هو رد قوي على البرلمان الأوروبي

كشف المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، أن الحوار مهم جدا في هذه الفترة والإعتماد على الشارع لا يعطي كل شيء.

وأضاف ميهوبي خلال تجمع شعبي بدار الثقافة عبد المجيد شافعي بولاية قالمة اليوم، أنه لا يزال 10 أيام فقط على اليوم التاريخي للجزائر.

كما أنه سيصادف 12 ديسمبر موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية، خاصة وأن بعض الأطراف لا تريد الخير للبلاد.

وأضاف ميهوبي، أنه إطلع على مسودة الإتحاد الأروبي والتي اعتبرها محاكمة للجزائر، متناسين شوارعهم المملوءة بالإحتجاجات.

وقال ميهوبي، أن المشاركة في الانتخابات هو رد حقيقي على البرلمان الاوروبي لأن الشعب هو سيد القرار.