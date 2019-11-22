ميهوبي: “الهدف الذي أطمح إليه هو بناء جزائر دولة المؤسسات”  

كشف، المترشح للرئسيات عزالدين ميهوبي، اليوم الجمعة، أنّ هدفه الأبرز في حالة وصوله إلى سدة الحكم هو بناء دولة ذات مؤسسات.

ولدى تنشيطه تجمعا شعبيا بولاية إليزي، أكّد ميهوبي أنّ الهدف الأسمى لبرنامجه الإنتخابي هو بناء دولة ذات مؤسسات بعيدة عن الشعبوية.

وقال الوزير الأسبق للثقاقة: “أنّ هدفي ليس بناء جمهورية ثانية أو ماشبه، وإنّما هدفي بناء دولة ذات مؤسسات بعيدة كل البعد عن الأشخاص والمحاباة”.

وأكّد الأمين العام بالنيابة لحزب الأرندي، أنّ الدولة القوية تكمن في قوة مؤسساتها التي يجب أن تكون ثابتة وقوية ومستقرة.

وأكمل قوله أنّه من يُريد أن يرى الجزائر في مصاف الكبار والأقوياء، يتوجب عليه أن يعتمد على ركائز أساسية، وهي ما ينطبق في برنامجه الإنتخابي.

وتعهد ميهوبي بإرجاع الثقة الكاملة بين المواطن الجزائري ومؤسسات الدولة التي افتدقها منذ عقود، مشيرا إلى أنّ الإنتقال من وضع مضطهد إلى فعال لايكون إلى بالثقة.