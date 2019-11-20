ميهوبي: سأعيد التقسيم الولائي بمراعاة الكثافة السكانية

وعد مرشح رئاسيات 12 ديسمبر، عز الدين ميهوبي، بإعادة التقسيم الولائي، بمراعاة الكثافة السكانية، والتركيز على المناطق الجنوبية.

وأكد ميهوبي، في منتدى الحوار، اليوم الأربعاء، على أهمية تقريب الإدارة من المواطن، ووضع ورشة لدراسة الخلل الموجود.

كما اقترح المترشح في برنامجه، رقمنة الإدارات بمختلف مؤسسات الدولة، حتى يصبح المواطن يتعامل مع آلة.

وأورد ميهوبي، أن هناك تفاعل تدريجي من طرف المواطنين، مع المترشحين وبرامجهم، والدليل على ذلك التواصل مع الشعب، في مختلف اللقاءات والتجمعات.

مضيفا: “المواطن يتجه نحو من يحقق له الأمن والإستقرار، دون الخوف من المجهول”.

وعن برنامجه، اقترح ميهوبي، وضع اصلاحات وطنية كبرى، وفتح ورشة كبرى لإصلاح الجماعات المحلية، لإحداث إصلاحات هيكلية بمؤسسات الدولة.

وكذا إعادة النظر في القوانين التي تدير المؤسسات، وعلاقة المواطن بالإدارة، يضيف مرشح رئاسيات 12 ديسمبر.

وصرح ميهوبي، أن الثقة منعدمة مع الشعب، والدليل ما نعيشه الآن، لذلك علينا إعادة بناء هذه الثقة، بين المواطن والطبقات السياسية والمؤسسات.

وأكد ذات المتحدث، على ضرورة نزع الجهوية، كونها من أخطر الأشياء التي تهدد وحدة الأمة.

كما ذكر ميهوبي، في مستهل حديثة، بأحقيته في الترشح للرئاسيات المقبلة، كونه مواطن جزائري يتمتع بكافة الحقوق، ولديه رصيد سياسي وثقافي، نجم عن مساهمته في الحياة السياسية والثقافية، منذ السبعينات.

وثمن المترشح، تجربة التعددية السياسية في هذه الإنتخابات، والتي تبني الديمقراطية في البلاد، وأثنى على مبادرة السلطة الوطنية للإنتخابات، لأخذ الجزائر إلى وضع أكثر شفافية.