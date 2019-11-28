ميهوبي: سنُنصّب المجلس الأعلى للشباب.. ورفع المنحة للنساء الماكثات بالبيت

قال المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، أنه في حال تم إنتخابه رئيسا للجزائر سيكون الشباب في قلب إهتماماته، لأن الجزائر قوتها في شبابها.

وأضاف ميهوبي خلال تجمع شعبي بدار الثقافة عبد المجيد شافعي بولاية قالمة اليوم، أن إحتجاجات الشباب لم تأت من فراغ.

وأفاد ميهوبي، أن الشباب غاضب بسبب عدم تحقيق أحلامه وطموحاته، وهي حقيقة يجب الإعتراف بها وعدم غلق الآذان عنها.

وكشف في ذات السياق، أنه لا بد من التكفل الحقيقي بالشباب من خلال تنصيب المجلس الأعلى للشباب.

كما سيعمل المجلس على وضع سياسة خاصة للشباب.

وذكر ميهوبي، أنه قدم دعما ماديا كبيرا لما كان وزيرا للثقافة من أجل إنجاز فيلم يجسد مجازر 8 ماي بولاية قالمة للمخرج جعفر قاسم.

وأعلن ميهوبي أيضا أنه في حال فوزه في الإنتخابات المقبلة سيعمل على رفع المنحة المقدمة للنساء الماكثات في البيت.