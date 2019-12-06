ميهوبي.. علينا تطوير مناهج التعليم.. ويجب إبعاد المدرسة الجزائرية عن المؤثرات السياسية

أبدى، المرشح للإنتخابات الرئاسية 12 ديسمبر، عزالدين ميهوبي، رأيه حول واقع التعليم وقيمة المدرسة في الجزائر.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أنّ المناهج هي الأساس في المدرسة وينبغي وضع مناهج معاصرة، والتي تواكب العصر.

وأكّد ميهوبي أنه يجب وضع الثقة في الإطار المدرسي الموجود، مؤكدا أنه أحد خريجي المدرسة الجزائرية وهو مايشعرني بالإفتخار.

كما أكّد ذات المتحدث، أنذه لابد من إبعاد المدرسة عن المؤثرات الإيديولوجية والسياسية، كما وعد الجزائريين

بتحقيق رقمنة المدرسة والقضاء على الفجوة الرقمية في البيت والقضاء على المحفظة.