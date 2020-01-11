ميهوبي: لا وجود لإنشقاقات في الحزب

نفى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، وجود أي إنشقاقات في الحزب.

وقال ميهوبي، اليوم السبت خلال ندوة صحفية، أنه لا توجد إنشقاقات في الحزب، مؤكدا أن المسألة إنضباطية ولا يتعدى عدد الأشخاص الذي أعلنوا خروجهم عن نظام الحزب أربعة أشخاص.

وأشار ميهوبي أن الحيلة إنطلقت من بعض هؤلاء الذين تم إقصائهم من الحزب بموجب القانون، وقال أنهم إتخذوا بيانات وهمية بغرض زعزعة إستقرار الحزب.

وأوضح ميهوبي أن الدورة جرت بمشاركة أغلبية أعضاء المجلس الوطني.

وإعتبر ميهوبي أن المرحلة القادمة مرحلة مهمة بالنسبة للحزب، وأشار إلى تكريس الحزب لنفسه كحزب من التيار الوطني.

وأكد المتحدث أن الحزب بحاجة إلى تعزيز الأفكار والتطلعات الجديدة، مشيرا إلى الشروع في تغيير الممارسات السابقة التي شوهت صورة الحزب.