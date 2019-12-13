ميهوبي: “لن أتقدم بطعن في النتائج.. برنامجي كان الأقوى وهذا مصيري في الأرندي”

أكد الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أنه لن يتقدم بطعن ولا احتجاجات في نتائج الرئاسيات المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ووعد ميهوبي، اليوم الجمعة، عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، بالعمل دائما عاملا على إثراء البرنامج الذي تقدم به للشعب الجزائري.

وأضاف “ما زلت مؤمنا بهذا البرنامج، ووجدت كل التجاوب في التجمعات ومن خلال اللقاءات الجوارية، أو مواقع التواصل”.

وتقدم ميهوبي بالشكر الى الجالية التي دعمته، ما يؤكد على جسور الثقة، مشيرا أن ما كان يهمه هو العمل على إنجاح الجزائر، وليس إنجاح نفسه.

وعبر ميهوبي عن أمله أن تجد مطالب الشعب حلولا على المدى القريب أو المتوسط أو حتى البعيد.

كما تقدم بالشكر للمؤسسة العسكرية على كل الجهود في إنجاح تأمين الانتخابات، والسلطة الوطنية المستقلة التي نجحت في الامتحان.

وقال ميهوبي لمناضلي الأرندي “امتلكت الشجاعة في هذا الظرف بالذات للتخلص من تهمة سياسية تم الصاقها بنا، تقدمت برصيدي الشخصي الفكري الثقافي العلمي، واعتقد انه البرنامج الأقوى لمجابهة التحديات، هدفنا كان إنجاح الانتخابات، وسنواصل تعزيز عمل مؤسسات الدولة”.

وتحدث ميهوبي عن مستقبله في الأرندي، حيث كشف عن التحضير لمؤتمر استثنائي، خلال السداسي الاول من العام المقبل، لتمتين الحزب والاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة”.

وأضاف “سنواصل العمل مع شركائنا في القطب الوطني، اجتهدنا بصدق وتقدمنا ببرنامج واقعي، تمنينا نتيجة احسن لكن ما دامت هذه هي الإرادة الشعبية فلن نعترض”.