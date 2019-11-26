ميهوبي: منطقة بشار قوة إقتصادية معطلة تحت الأرض

قال المرشح للرئاسيات، عز الدين ميهوبي، أنّه لا بد من فتح الأبواب أمام الشركات الجزائرية والأجنبية للوصول إلى قلب الأرض، وجعل الأجيال القادمة تستفيد من هذه الخيرات.

وأضاف قائلا:”لما نتكلم على منطقة بشار أرض تحتها الكثير من الموارد المعدنية الثمينة، هي أرض النحاس والمنغنيز ولكن أين هي.. بشار هي قوة إقتصادية معطلة تحت الأرض”

وأوضح مرشح “الأرندي”، أنّ بعض القراءات الإستشرافية بيّنت أن الإستغلال الأمثل للثروة الباطنية لمنطقة بشار، يجني ثروة كبيرة تقدر بحوالي 40 مليار دولار في السنة.

و في سياق أخر ، قال ميهوبي أنّ “الديماغوجيا إنتهت”، و أضاف:” لا بد أن نرد الاعتبار للعمل كقيمة حقيقة في المجتمع و كذلك قيمة الوقت”.