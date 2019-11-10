ميهوبي : هكذا سنتعامل مع فرنسا

صرح المرشح للرئاسيات عزالدين ميهوبي أن تعامله مع فرنسا سيكون تعامل البلد السيد مع بلد له صلة تاريخية بهذا البلد.

وأضاف ميهوبي خلال نزوله ضيفا على حصة 90 دقيقة بوليتيك أن التعامل بين الجزائروفرنسا يكون وفق المعاييروالقواعد المعروفة في العلاقات الدولية.

وأن الجزائريين منتصرون ويعتزون بالتضحيات الجسام التي قدمها أجدادنا وابائناوالدليل خروج كل الشعب في اول نوفمبر إحتفالا بهذا اليوم

واردف ميهوبي أننا لسنا مطالبين بالاعتذار ولسنا بحاجة إلى القول ان الفرنسيين أخطأوا في حقنا وكتب مذكرات جنرالاتهم وحدها تمثل الاعتراف الواسع.

كما كشف مرشح الرئاسيات انه ماذا سيتغير إن إعترافت فرنسا بجرائمها في حق الشعب الجزائري وتعتذر.

وقال ميهوبي نحن كبار بإنصارنا وبثورتنا والذاكرة باقية ولن تمحى بممحاة.