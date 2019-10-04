ميهوبي: “هناك طوابير من الشباب ينتظرون الحصول على بطاقة الناخب”

أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أن هناك إقبالا كبيرا للشباب على مختلف المصالح الخاصة بالإنتخابات.

وأضاف ميهوبي، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة، أن المواطنين وخاصة الشباب منهم أدركوا أن الوضع الحالي لا يحتمل التأجيل.

وتابع الأمين العام بالنيابة للأرندي، بأنه إلتقى مؤخرا بشاب، أخبره بأنه ينتظر منذ 3 أيام للحصول على بطاقة الناخب، بسبب الطوابير في المصالح المعنية.

وأضاف عز الدين ميهوبي، أن البلاد بحاجة إلى رئيس، يتحمل أعباء المرحلة الحالية.

وأكد ميهوبي إن الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحالي، يحتاج إلى دراسة، كما أن الوضع السياسي الراهن، يحتاج إلى ترميم.