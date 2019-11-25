ميهوبي يتمنى الشفاء لـ محمّد لمين ميساعيد مدير حملة تبون

نشر المترشح للرئاسيات عزالدين ميهوبي مساء اليوم عبر صفحته على الفيسبوك تمنياته لـ محمد لمين ميساعيد مدير حملة المترشح تبون بالشفاء العالج.

وجاء هذا عقب تلقي ميهوبي خبر العارض الصحّي الذّي أصاب محمّد لمين ميساعيد ونقل على إثرها إلى العيادة الخاصة الأزهر بدالي ابراهيم في العاصمة.

ونشر ميهوبي، “تلقّت مديريّة الحملة الانتخابيّة للمترشّح السيد عزّ الدّين ميهوبي خبرَ العارض الصحّي الذّي أصاب الزميل محمّد لمين ميساعيد”.

وهذا ” بكثير من القلق والاهتمام، وإنَّنا نتمنّى من كلّ زملائنا في مديريةّ حملة المترشّح السيد عبد المجيد تبّون ألا يؤثّرَ على مسار سير الحملة الانتخابيّة”.

وإختتم ميهوبي كلانه بـ” وأنْ يعودَ الأخ والصدّيق محمد لمين ميساعيد إلى زملائه بنفس جديد في أقرب فرصة”.

“كما ندعو الله عزّ وجلّ أن يشفيه ويرفع عنه البلاء”.