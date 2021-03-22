ميهوبي يشرف على مراسم الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للمياه

ترأس وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الإثنين، مراسم الإحتفال الرسمي باليوم العالمي للمياه، تحت شعار “تثمين الماء“.
وجرت مراسم الإحتفال بمنتزه الصابلات بالعاصمة، بحضور كل من وزير الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة.
كما حضر الحفل كل من والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية.
وخلال هذه التظاهرة تم إبرام عدة اتفاقيات تنصب كلها في مجال ترشيد استهلاك الماء واقتصاده لدى مختلف شرائح المجتمع.
بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق بميثاق تسيير المياه الجوفية.
و دعا الوزير جميع الفاعلين و المواطنين لحماية الثروة المائية من خلال تفادي التبذير و الاسراف في استغلالها و الحفاظ على كل المنشآت و الهياكل المتعلقة بالماء و ذلك في إطار عقد اجتماعي تتآزر فيه جهود مصالح الدولة مع المواطن.
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