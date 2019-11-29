ميهوبي يعزي الفريق أحمد قايد صالح في وفاة شقيقه

عزي المترشح للرئاسيات عزالدين ميهوبي الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في وفاة شقيقه.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في فايسبوك:”يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”

سيادة الفريق، لقد كتب الله علينا الصبر، والإيمان بقضائه، وأمام هذه الفاجعة الأليمة التي ألمّت بكم، بفقدكم شقيقكم الحاج عبدالمجيد، عليه رحمة الله، لا أملك إلاّ أن أتقدّم إليكم ومن خلالكم لكل أفراد العائلة الكريمة بتعازيّ الخالصة، راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع مغفرته ويسبغ عليه شآبيب رحمته، ويرزقكم جميل الصبر والسلوان، وألاّ يريكم الله مكروها آخر، إنّه سميع مجيب.