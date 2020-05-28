ميهوبي يندد بمحاولة قنوات فرنسية تشويه الحراك ويؤكد أنه سيبقى درس للعالم

أكد عز الدين ميهوبي، أن الحراك يبقى لحظة فارقة ودرس للعالم في سلميته.

وأورد ميهوبي الطريق في وجه دعاة الفتنة، خلال المؤتمر الاستثنائي للأرندي: “نحن ننتصر لاجندة المواطن”.

وقطع ميهوبي الطريق في وجه دعاة الفتنة قائلا أن ما أنجز في سنة واحدة بمرافقة هادئة للمؤسسة العسكرية، يشكل طفرة تضاف لانجازات الشعب.

وأكد ذات المتحدث، ايمانه الراسخ، بأن الحوار هو أساس العمل الديمقراطي، ويجب وضع مساحة مشتركة نقدم فيها تنازلات من الجميع.

وحول وثيقة تعديل الدستور، قال ميهوبي أن الأرندي سيقدم وجهة نظره في الوثيقة بكل مسؤولية، وهي مناسبة يعد لتجديد مطلب الحزب، بوضع دستور دولة وأمة، يدوم لعقود ويحقق الاستقرار.

وشدد ميهوبي، أن على الحزب العمل على طرح إطارات شابة كفئة، بالاستفادة من الإطارات الموجودة حاليا.

وأشار إلى أن هناك عمل كبير ينتظر القيادة الجديدة ، تحضيرا الاستحقاقات السياسية القادمة.

وأورد ميهوبي، أن ازمة البلاد لا يمكن حصرها في السياسة والإقتصاد والمجتمع ، بل هي أزمة ثقة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، أدرك أن الثقة هي مفتاح الخروج بالجزائر من أزمتها.

وجدد ميهوبي مساندة الرئيس تبون، في مسعاه لتحقيق مطالب الشعب.

ومن جهة أخرى، قال عز الدين ميهوبي، أنه لن ندخل في نقاشات الهوية بحسابات الدكاكين السياسية.

مؤكدا أن في بيت كل عائلة شهيدا، لذلك يستحيل أن يخون الجزائري بلاده، ولو وضعوا الشمس على يمينه والقمر على يساره.