مُبولحي.. أول مُباراة أول تكريم

تحصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي على أول تكريم رسمي له في الدوري السعودي، باختياره في التشكيلة المثالية للجولة الماضية.

وأعلن موقع “أوبتا” العالمي المُختص في الإحصائيات عن إختيار “الرايس” بعد التصديات الرائعة التي قام بها سهرة الإثنين أمام “الباطن”.

وإضافة لمبولحي، خطف الجزائري الآخر، محمد بن يطو مكانة في التشكيلة المثالية، بعدما هز الشباك رفقة فريقه الشباب هذا الأسبوع.

ويُنتظر أن يشهد “دوري جميل” تألقا جزائريا أكبر مُستقبلا، بعد وصول المميز، عبد المؤمن جابو للنصر قادما من وفاق سطيف.