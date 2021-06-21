مُتحور “دلتا+” يظهر في الهند ويثير القلق

توصل الأطباء في الهند، إلى إكتشاف خطير، أكدته منظمة الصحة العالمية.حيث تم العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا في الهند، سميت “دلتا+“.وتسببت هذه السلالة بالذات، في انهيار نظام الرعاية الصحية في الهند هذا الربيع.

وبعد ذلك تم اكتشاف “دلتا” في بريطانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وألمانيا وعدد من الدول الأخرى.وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغي، إن سلالة الفيروس التاجي المكتشفة في الهند تثير القلق الأكبر، فهي أكثر عدوى من الفيروس التاجي “الأصلي” وخطيرة حتى بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالمناعة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، تختلف أعراض COVID-19 الناتجة عن سلالة دلتا عن أعراض مرض كوفيد -19 الكلاسيكي.وتسبب السلالة الجديدة، في الإسهال والغثيان والقيء وسيلان الأنف الحاد والتهاب الحلق وآلام المفاصل لدى المرضى.وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي إلى جلطات في أوردة الساقين وصولا إلى الغرغرينا.

ومن الملاحظ، إن هذه السلالة، تصيب في الغالب الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 40 سنة.وتتفاقم سرعة انتشار دلتا بسبب صعوبة تمييز الإصابة بها في الحالات الخفيفة عن نزلات البرد أو الأنفلونزا.ويمكن أن تصيب السلالة “الهندية” الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو سبق أن أصيبوا بكورونا.