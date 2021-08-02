مُختص: لقاح كورونا يحمي من متلازمة ما بعد كوفيد

اعتبر يفغيني تيماكوف المختص بالأمراض المعدية، إن التطعيم ضد فيروس كورونا يحمي من متلازمة ما بعد كوفيد، حتى لو تعرض الشخص الذي تلقى التطعيم للعدوى.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال المختص، أن المعطيات العلمية الأولية تدل على صحة هذا الكلام. حيث لوحظ عدم وجود أشخاص ملقحين في مراكز إعادة التأهيل بعد المرض.

وأورد تيماكوف: “يدل تحليل الوضع ويظهر عدم وجود أشخاص تم تطعيمهم باللقاح، في مراكز إعادة التأهيل بعد كوفيد. أي أن اللقاح، وفقا للبيانات العلمية الأولية المتوفرة، يقي من متلازمة ما بعد الإصابة بكوفيد”.