مُدرب “ريال بيتيس” يُهين “بودبوز”!

قام “كيكي سيتين” مُدرب نادي “ريال بيتيس” بإستصغار الدولي الجزائري، رياض بودبوز، وبطريقة مُهينة جداد خلال آخر ندوة صُحفية عقدها.

وتحدث قائلا :”بودبوز مُجرد لاعب عاد، وبالتالي فإن عدم الإعتماد عليه، ليس بالقضية المُهمة جدا، وهذا مُجرد خيار فني مني”.

وواصل بذات النبرة :”رياض ليست لديه ذات أهمية العناصر الأساسية، ولكن الإعتماد عليه عند الضرورة القصوى يبقى مطروحا بالنسبة لي”.

وختم :”بالنسبة لي لا توجد قضية إسمها رياض بودبوز”.

وتأتي هذه التصريحات القوية، مُغايرة كُليا لعبارات الإشادة التي كان يستعملها التقني الإسباني، في حق اليساري، بداية الموسم الجاري.

وتُشير كل المُعطيات بأن نجم “مونبوليي” السابق، سيُغادر بلاد الأندلس في الميركاتو الشتوي الداخل، نظرا لعلاقته السيئة مع مُدربه.