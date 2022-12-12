مُدرب كرواتيا:”من حق المغرب أن يحلم بالتتويج بالمونديال”

أكد مُدرب مُنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، أن المُنتخب المغربي يملك الحق في الحُلم بالتتويج بكأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث قال، داليتش، اليوم الإثنين في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الأرجنتين المُقررة سهرة الثلاثاء في الدور نصف النهائي:

“المغرب له الحق في أن يحلم بالكأس فهو منتخب رائع أخرج منافسين أقوياء لكننا نحن أيضا نحلم بالتتويج”.

ويُذكر أن المغرب يواجه مُنتخب فرنسا يوم الأربعاء في النصف النهائي الثاني لمونديال قطر.